Job-Speeddating: In wenigen Minuten zur Lehrstelle

Junge Leute, die sich beim Berufseinstieg schwertun, können sich am 3. November direkt bei Firmen wie den Wiener Stadtwerken oder Magenta vorstellen. Die Anmeldung läuft noch bis nächste Woche.
Statt Bewerbungsmappen zu verschicken und ewig auf eine Antwort zu warten, können Jugendliche beim Job-Speeddating des „Hands in Mentoring“ direkt mit Recruitern namhafter Unternehmen sprechen – und so ihre Chancen auf einen erfolgreichen Berufseinstieg erhöhen.
Am Dienstag, dem 3. November von 9 bis 15 Uhr treffen Arbeitssuchende im Otto-Mauer-Zentrum im Alsergrund auf Personaler von Firmen wie Sodexo, Magenta Telekom, Magdas Hotel und Wiener Stadtwerke.
Mitmachen können Personen zwischen 14 und 25 Jahren, die Startschwierigkeiten beim Einstieg in die Arbeitswelt haben. Bis zu sieben Personen sitzen dabei mit einem Recruiter am Tisch, ein Moderator führt das Gespräch. Gesucht wird für eine Lehrstelle.
Eine Erfolgsgeschichte
Das Job-Speeddating wird seit 2019 veranstaltet. Im Vorjahr nahmen rund 100 Arbeitssuchende an der Veranstaltung teil. Mehr als die Hälfte der bisherigen Teilnehmer erhielt danach eine Lehrstelle.
Eva Rosewich, Leiterin von „Hands on Mentoring“ erklärt den Erfolg so: „Oft fehlen jungen Menschen nicht Motivation oder Fähigkeiten, sondern Gelegenheiten, mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und die eigenen Stärken sichtbar zu machen. Unser Job-Speeddating ermöglicht Jugendlichen, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln und im besten Fall den ersten Schritt in ihre berufliche Zukunft zu machen.“
Anmeldung ab sofort möglich
Bis zum 15. Oktober können sich Interessierte unter www.hands-on.wien registrieren. Bei einem verpflichtenden Briefing-Tag vorab erhalten die Jugendlichen Informationen zu den Firmen und Lehrstellen, für die sie sich vorab anmelden.
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