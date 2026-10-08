Job-Speeddating: In wenigen Minuten zur Lehrstelle

Am Dienstag, dem 3. November von 9 bis 15 Uhr treffen Arbeitssuchende im Otto-Mauer-Zentrum im Alsergrund auf Personaler von Firmen wie Sodexo, Magenta Telekom, Magdas Hotel und Wiener Stadtwerke.

Mitmachen können Personen zwischen 14 und 25 Jahren, die Startschwierigkeiten beim Einstieg in die Arbeitswelt haben. Bis zu sieben Personen sitzen dabei mit einem Recruiter am Tisch, ein Moderator führt das Gespräch. Gesucht wird für eine Lehrstelle.