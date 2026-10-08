Rubio: „Europa kann aus langem Schlaf erwachen“

Die USA unter Präsident Donald Trump würden „kompromisslos nach nationaler Stärke“ streben. Als Beispiele nannte der Minister in Athen die Kontrolle über Lieferketten, die „Reindustrialisierung“ der Wirtschaft und den Aufbau der Landesverteidigung. Das Weiße Haus beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit Griechenland weiter auszubauen. „Die griechisch-amerikanische Partnerschaft war noch nie so stark, tief und geschlossen“, sagte der griechische Außenminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch bei Rubios Besuch. In ihrem Gespräch ging es unter anderem um Verteidigung, regionale Sicherheit, Energie, Schifffahrt, Technologie, Handel und Investitionen.