Suche nach Seeleuten in Bulgarien eingestellt

Der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew verurteilte den Drohnenangriff als „eklatanten Verstoß gegen das Seerecht und allgemein gegen die Regeln der Schifffahrt“. Wer die Drohnen abgefeuert hatte, war zunächst unklar. Nikolov sagte, er habe „keine Informationen“ dazu, ob bei dem Einsatz Drohnentrümmer gefunden worden seien oder nicht.