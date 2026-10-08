Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Drohnenangriff

Suche nach Seeleuten in Bulgarien eingestellt

Ausland
08.10.2026 09:25
Nach einem Drohenangriff auf ein Handelsschiff ist die Suche nach den vermissten Seeleuten in ...
Nach einem Drohenangriff auf ein Handelsschiff ist die Suche nach den vermissten Seeleuten in Bulgarien eingestellt worden.(Bild: AP/Bulgarian News Agency)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor der bulgarischen Küste ist ein Handelsschiff nach einem Drohnenangriff untergegangen. Nun wurde die Suche nach den vermissten Seeleuten eingestellt. Es gebe keine Spur von ihnen, sagte der Leiter des bulgarischen Koordinierungszentrums für maritime Noteinsätze, Rumen Nikolov.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zur Zahl der Vermissten machten die Behörden keine Angaben. Keiner der Seeleute des gesunkenen Schiffs „Alfa Watean“ konnte lebend oder tot geborgen werden. Ein bulgarisches Frachtportal berichtete von zehn Personen, die an Bord des Handelsschiffs gewesen seien, das unter togolesischer Flagge gefahren sei.

Bei dem Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag war neben der „Alfa Watean“ noch ein weiteres Handelsschiff vor der bulgarischen Küste getroffen worden. Auch diesem brach laut den Behörden ein Feuer aus, die 18-köpfige Crew konnte jedoch in Sicherheit gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Dichter, dunkler Rauch steigt aus dem Schiffswrack nahe Sotschi auf.
Attacke mit Seedrohnen
Öltanker im Schwarzen Meer steht in Flammen
06.10.2026
Russische Drohnen?
Schwarzes Meer: Erneut Frachtschiff gesunken
05.10.2026

Der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew verurteilte den Drohnenangriff als „eklatanten Verstoß gegen das Seerecht und allgemein gegen die Regeln der Schifffahrt“. Wer die Drohnen abgefeuert hatte, war zunächst unklar. Nikolov sagte, er habe „keine Informationen“ dazu, ob bei dem Einsatz Drohnentrümmer gefunden worden seien oder nicht.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor viereinhalb Jahren ist das Schwarze Meer immer wieder Schauplatz von Drohnenvorfällen. Laut der türkischen Handelskammer für Seefahrt (IMEAK) wurden seit Februar 2022 226 Schiffe angegriffen, der Großteil davon in diesem Jahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.10.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf