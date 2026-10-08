A retiree says:
“I put on two or three pairs of thick socks and a vest.”
About 190,000 people in Austria can’t make ends meet on their pensions; two-thirds of them are women. One of them is Maria (74): She worked her whole life, raised three children on her own, and yet still freezes every winter in her small apartment. We spoke with her—and with those who are fighting for her.
When was the last time you wondered whether you could afford to heat your home? For Maria, this isn’t a question—it’s everyday life. The days are getting colder, and the 74-year-old is starting to do the math again—even more than she already has to: “It’s hard for me because I can never afford it,” she tells us during our visit.
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