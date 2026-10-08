Älteste Elite-Uni der Welt forscht im Tiergarten

„Uns wurde gesagt, es sei nicht viel los. Das stimmt überhaupt nicht. Wir lieben die Spaziergänge an der Traun, das Eis in der Stadt schmeckt sensationell, und alles ist so sauber“, schwärmt Hawkins. Beeindruckt ist sie auch vom Gratis-Eintritt im Tiergarten. „So etwas gibt es in England nicht. Bei uns sind die Besucher auch viel weiter weg von den Tieren. Gerade junge Besucher können von dieser Nähe noch viel mehr lernen und mitnehmen.“