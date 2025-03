Tiergarten-Job am anderen Ende der Welt gefunden

„Nach zwei Wochen kann ich noch nicht sehr viel über die wissenschaftlichen Ergebnisse verraten. Ich kann nur sagen, dass Wels einen sehr guten Eindruck hinterlässt, der Tiergarten toll ist und ich meine Heimat gar nicht vermisse“, so Brock, die in Neuseeland zwei Jahre an Projekten zur Raubtierbekämpfung mitgewirkt hat. Zum Job in Wels kam sie zufällig. „Ich war in Finnland auf Europa-Urlaub und habe dort die Frau von Gyula Gajdon kennengelernt. Er ist der zoologische Leiter des Welser Tiergartens“, erzählt Brock.