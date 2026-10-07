Fines of up to 15,000 euros
Finally! States are cracking down on deceptive packaging
Brazen shrinkage tricks are used to conceal price increases in retail. Now, an anti-deceptive-packaging law provides clarity and concrete guidelines. The states’ “task force” is now taking up the fight! Violations can be costly...
In the supermarket, pasta, the usual bag of chips, sausage, or chocolate find their way unerringly into the shopping cart. At first glance, everything seems the same as always: same packaging, similar price. But the devil is in the details: time and again, it’s not the price in euros that shrinks, but only the contents.
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