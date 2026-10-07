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Krokodilstränend | SPÖ-Zerstörer

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(Bild: Imre Antal)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Krokodilstränend. „BMW“ – das war das Codewort für die SPÖ-Sitzungen am vergangenen Sonntag. Gemeint war da nicht die deutsche Edel-Automarke, sondern etwas ganz Banales: „Babler muss weg!“ So lautete abgekürzt das Ziel der Babler-Gegner und -Skeptiker in der Partei. Am späten Sonntag Abend wurde versichert, sie hätten dieses Ziel erreicht. Doch die Zweifel wachsen: Der umstrittene Mann bleibt zumindest bis Jahreswechsel Vizekanzler und bis zu einem Parteitag in einem halben Jahr auch SPÖ-Chef – nur mit einer treuen Dienerin und einem treuen Diener an der Seite. Artiglich bedanken sich die beiden, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher, bei Babler für seine großartigen Dienste. So wie es krokodilstränend von mehreren Seiten kommt – in ergebenstem Dank für seine „Einleitung eines geordneten Prozesses“.

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SPÖ-Zerstörer. Puh! Geordnet erscheint in dieser Partei aktuell nichts. Sicher scheint bloß, dass Gerhard Zeiler den Ring verlässt. Aber ob und wann der in Krebsbehandlung stehende Babler-Wunsch-Nachfolger Markus Marterbauer Vizekanzleramt und Parteiführung übernehmen kann – da zählt das Prinzip Hoffnung. Und viele in der Partei fürchten: Sollte die Genesung mehr Zeit als erhofft in Anspruch nehmen - dann könnte Babler noch auf viel längere Zeit in führender Position bleiben. Obwohl ihn gerade Paul Lendvai, der wohl erfahrenste Politikbeobachter des Landes, im „Standard“ als „eigentlicher Zerstörer seiner eigenen Partei“ bezeichnete…

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