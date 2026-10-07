Krokodilstränend | SPÖ-Zerstörer

SPÖ-Zerstörer. Puh! Geordnet erscheint in dieser Partei aktuell nichts. Sicher scheint bloß, dass Gerhard Zeiler den Ring verlässt. Aber ob und wann der in Krebsbehandlung stehende Babler-Wunsch-Nachfolger Markus Marterbauer Vizekanzleramt und Parteiführung übernehmen kann – da zählt das Prinzip Hoffnung. Und viele in der Partei fürchten: Sollte die Genesung mehr Zeit als erhofft in Anspruch nehmen - dann könnte Babler noch auf viel längere Zeit in führender Position bleiben. Obwohl ihn gerade Paul Lendvai, der wohl erfahrenste Politikbeobachter des Landes, im „Standard“ als „eigentlicher Zerstörer seiner eigenen Partei“ bezeichnete…

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!