Ukrainische Luftwaffe schießt mehr neue Drohnen ab

Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Dieser Wert ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen, in denen die Abfangquote im Schnitt bei 50 bis 60 Prozent lag. Die russische Armee setzt seit dem Sommer verstärkt diese schnellen Drohnen ein, um die ukrainische Luftabwehr zu überwinden. Seither ist es schwieriger geworden, Städte wie Kiew vor den Attacken zu schützen. Frühere Typen hatten einen Propeller und flogen niedriger. Die neuen Drohnen sind schneller und fliegen höher. Der neueste Typ Geran-5 fliegt nach Angaben des Militärgeheimdienstes HUR der Ukraine 450 bis 600 Kilometer pro Stunde schnell und maximal 6000 Meter hoch.