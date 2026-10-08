Von Innsbrucks 18 Radarkästen sind nur zwei scharf

Die Stadt Innsbruck betreibt acht Radarkästen im Stadtgebiet. Sie verfügt aber nur über ein Messgerät, das sie wechselweise in einem der Geräte betreiben kann. Jetzt soll die Zahl der Standorte auf 18 erhöht werden. Wer geglaubt hat, in Zeiten der Digitalisierung sind nun überall Messgeräte im Einsatz, sieht sich getäuscht.