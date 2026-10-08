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Café Bazar wird zur Bühne für Thomas Bernhard

Kunst
08.10.2026 14:30
Cassandra Rühmlings Inszenierung spielt im Café Bazar.
Cassandra Rühmlings Inszenierung spielt im Café Bazar.(Bild: FOTO FLAUSEN - Andreas Brandl)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ein 95. Geburtstag muss nicht immer langweilig sein. Das zeigt die neue Inszenierung von Theatermacherin Cassandra Rühmling. Sie hat sich anlässlich des heurigen Jubiläums von Dichter Thomas Bernhard dazu entschieden, seinen Stoff „Immanuel Kant – Auf hoher See“ in Salzburg im Café Bazar aufzuführen. 

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„Ich dachte mir, wo wäre sein Geburtstag besser zu feiern, als in seinem Salzburger Lieblingslokal“, so Rühmling. Die Café-Betreiber seien sofort Feuer und Flamme für die Idee gewesen. Und so wird das Lokal im Stück zum Speisesaal des Schiffes, auf dem der fiktive Immanuel Kant mit seiner Frau, seinem Diener Ernst Ludwig und seinem Papagei Friedrich über den Atlantik nach New York reist. Premiere ist am 29. Oktober.

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Auch in St. Veit im Pongau feiert man das Jubiläum des 1989 verstorbenen Schriftstellers. Die 31. Ausgabe der Bernhard Tage findet am 9. und 10. Oktober statt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine geführte Wanderung, Lesungen, Workshops, Publikumsgespräche und gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

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