Café Bazar wird zur Bühne für Thomas Bernhard

„Ich dachte mir, wo wäre sein Geburtstag besser zu feiern, als in seinem Salzburger Lieblingslokal“, so Rühmling. Die Café-Betreiber seien sofort Feuer und Flamme für die Idee gewesen. Und so wird das Lokal im Stück zum Speisesaal des Schiffes, auf dem der fiktive Immanuel Kant mit seiner Frau, seinem Diener Ernst Ludwig und seinem Papagei Friedrich über den Atlantik nach New York reist. Premiere ist am 29. Oktober.