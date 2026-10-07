PS-Geprotze: Ferrari tritt gegen Kampfjet an

Das historische Duell von 2003: Schumacher gegen Eurofighter

Das berühmteste Duell „Kampfjet gegen Ferrari“ fand im Dezember 2003 auf dem italienischen Luftwaffenstützpunkt Grosseto statt, als Michael Schumacher in einem Formel-1-Ferrari gegen einen Eurofighter antrat. Der Jet gewann über 900 und 1200 Meter. Schumacher entschied den Lauf über 600 Meter für sich. Er erreichte 294 km/h, kam nach 9,4 Sekunden ins Ziel und war um zwei Zehntelsekunden schneller.