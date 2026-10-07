Haselmayer über Stocker: „Zu feig für Neuwahlen“

Die SPÖ hat ihren Machtkampf vorerst verschoben, gelöst ist die Krise damit aber längst nicht. Im Gegenteil: Die Hängepartie könnte die Bundesregierung noch monatelang beschäftigen und wichtige Vorhaben ausbremsen. Polit-Kenner Christoph Haselmayer vom IFDD sieht dabei auch Kanzler Christian Stocker massiv unter Druck. Sein Urteil fällt deutlich aus: „Stocker ist zu feig, Neuwahlen auszurufen.“ Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!