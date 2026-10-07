Nicht spielberechtigt? Wirbel um WM-Goalie

Nigerias Protest

Den Stein ins Rollen gebracht hatte eine Beschwerde des nigerianischen Fußballverbandes. Die Nigerianer hatten in der afrikanischen WM-Qualifikation im November 2025 gegen DR Kongo verloren und bezogen sich mit ihrem Einspruch auf die Zeit noch vor dem entscheidenden Play-off des Siegers gegen Jamaika. Nach der Beschwerde Nigerias habe die FIFA laut den Medienberichten intern festgestellt, dass DR Kongo die für den Verbandswechsel erforderlichen Unterlagen nie fertiggestellt habe.