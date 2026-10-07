In Wien gibt es die erste Atomkernuhr der Welt

Ausgeklügelter Aufbau am Atominstitut

Schumm war selbst skeptisch, dass das funktioniert, wie er beschreibt, und er hatte nach dem Erfolg sogar „eine durchaus große Wette verloren“. Sei es drum: Letztlich sei ihm ab da klar geworden, dass, „wenn Thoriumkerne das mitmachen“, die viel subtilere Anregung später auch funktionieren würde. Danach brauchte es in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen aus Braunschweig aber trotzdem noch rund ein Jahr, um die exakte Frequenz zu finden. Der erste Ausschlag der aufgezeichneten Fluoreszenz nach erfolgreicher Atomkernmanipulation mittels Laser hängt in Schumms Büro als Erinnerung und ist datiert mit Ende 2023: „Das war eine Herkulesaufgabe, die uns an unsere Grenzen gebracht hat. Da lagen die Nerven auch blank. Es war dann aber klar, dass man mit einem Laser einen Atomkern anregen kann und seitdem ist unglaublich viel passiert.“