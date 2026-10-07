Graz-Köflacher-Bahnhof wegen Fliegerbombe gesperrt

Großalarm in Graz: Im Bereich des Graz-Köflacher-Bahnhofs stießen Bauarbeiter gegen 13 Uhr bei Grabungsarbeiten auf eine Fliegerbombe. Sie erkannten sofort die Gefahr und verständigten die Einsatzkräfte. Diese rücken mit Blaulicht aus und sperrten die Straße im Bereich Köflachergasse/Alte Poststraße, und zwar in einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort.