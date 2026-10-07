Graz-Köflacher-Bahnhof wegen Fliegerbombe gesperrt

Für große Aufregung sorgt derzeit der Fund einer Fliegerbombe in der steirischen Landeshauptstadt Graz. In der Nähe des Hauptbahnhofs, der im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde, fanden Bauarbeiter eine Fliegerbombe. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Die „Krone“ ist vor Ort.
Großalarm in Graz: Im Bereich des Graz-Köflacher-Bahnhofs stießen Bauarbeiter gegen 13 Uhr bei Grabungsarbeiten auf eine Fliegerbombe. Sie erkannten sofort die Gefahr und verständigten die Einsatzkräfte. Diese rücken mit Blaulicht aus und sperrten die Straße im Bereich Köflachergasse/Alte Poststraße, und zwar in einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort.
Polizeisprecher Leo Josefus zur „Krone“: „Aufgrund des Umstandes, dass das Kriegsrelikt im Bereich des Hauptbahnhofes gefunden wurde, wurde sofort ein Sperrkreis errichtet. Der öffentliche Verkehr wurde eingestellt, auch der Zugverkehr der GKB ist von dieser Maßnahme betroffen.“
Alarmierte Polizisten zogen auch den Entminungsdienst hinzu, der versuchen wird, die Höllenmaschine, die Jahrzehnte alt ist, zu entschärfen. Umfangreiche Umleitungen wurden eingerichtet. Mittlerweile konnten die Sperren wieder aufgehoben werden.
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