Ferrari SF90 Stradale: Der Stärkste - und Plug-in

Der SF 90 Stradale ist der erste Ferrari-Sportwagen mit Allradantrieb, um das Potenzial des Hybridsystems voll auszuschöpfen zu können. So beschleunigt der Wagen in 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht nach 6,7 Sekunden Tempo 200. Die beiden Elektromotoren an der Vorderachse sorgen im EV-Modus allein für den Vortrieb und steuern das an die beiden Vorderräder abgegebene Drehmoment unabhängig voneinander - eine Erweiterung des Torque-Vectoring-Konzepts. Das aktive Hecksystem Shut-off-Gurney regelt den Luftstrom über den oberen Karosseriebereich. So wird bei hoher Geschwindigkeit mit geringer Querdynamikbelastung der Luftwiderstand reduziert und in Kurven, bei Bremsvorgängen und bei Richtungsänderungen der Anpressdruck erhöht.