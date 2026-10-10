Wenn Drohnen im Weingarten auf Patrouille gehen

Wenn im April oder Mai plötzlich eine Kaltfront einbricht, sind junge Triebe, Knospen und Blüten in großer Gefahr. Innerhalb weniger Stunden können sie erfrieren. Für den österreichischen Wein- und Obstbau können die Schäden enorm sein: Allein das Spätfrostereignis im Jahr 2017 verursachte Schäden von rund 70 Millionen Euro.