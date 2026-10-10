Wenn Drohnen im Weingarten auf Patrouille gehen

Spätfrost ist für Winzer eine große Gefahr. Wenn plötzlich eine Kaltfront einbricht, können junge Triebe, Knospen und Blüten innerhalb weniger Stunden erfrieren. Taggenbrunn war heuer massiv betroffen, jetzt gibt es beim größten Weingut Kärntnens Drohnen-Testflüge. Sie sollen die Luft erwärmen.
Wenn im April oder Mai plötzlich eine Kaltfront einbricht, sind junge Triebe, Knospen und Blüten in großer Gefahr. Innerhalb weniger Stunden können sie erfrieren. Für den österreichischen Wein- und Obstbau können die Schäden enorm sein: Allein das Spätfrostereignis im Jahr 2017 verursachte Schäden von rund 70 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.