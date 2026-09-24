Ekel-Alarm: Legionellen in Polizeiposten entdeckt

Die Thematik hat auch die Politik erreicht: Die FPÖ bringt eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister ein, und der steirische Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer wird sich diesbezüglich in einem Schreiben an ihn richten und einen raschen Sanierungsfahrplan einfordern. Könighofer: „Unsere Polizisten leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung und haben daher auch zeitgemäße und würdige Arbeitsbedingungen verdient.“