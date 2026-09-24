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Marode Dienststelle

Ekel-Alarm: Legionellen in Polizeiposten entdeckt

Steiermark
24.09.2026 07:00
Von außen wirkt das Gebäude passabel – doch innen zeigen sich massive Missstände!
Von außen wirkt das Gebäude passabel – doch innen zeigen sich massive Missstände!(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Unter unwürdigen Bedingungen müssen die Polizeibeamten im steirischen Bruck an der Mur Dienst versehen. Die Wände bröckeln, die Räume sind desolat und veraltet. Und im Sanitärbereich der Frauen soll es sogar ein Legionellen-Problem geben!

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Außen hui, innen pfui – so lässt sich der optische Eindruck der Polizeidienststelle in Bruck an der Mur beschreiben. Die Fassade ist zwar schön, doch verheerende Missstände tun sich in den Innenräumen auf.

Die Risse an den Wänden werden immer größer, Kanzlei- und Ruheräume sowie Sanitäranlagen sind desolat und veraltet. Nach dem Duschen müssen Polizistinnen erst wieder Übergänge nutzen, die von jedermann verwendet werden – von Privatsphäre keine Spur!

Legionellen

... sind Bakterien, die in warmem Wasser (bei 25 bis 45 Grad Celsius) wachsen – z.B. in Rohren oder Boilern – und beim Einatmen von feinem Wassernebel u.a. Lungenentzündungen auslösen können. Ab 60 Grad Wassertemperatur werden sie abgetötet.

Bakterien nachgewiesen
Doch das war noch nicht alles: Messwerte sollen belegen, dass die Dienststelle im Damen-Sanitärbereich ein Problem mit Legionellen hat. Laut „Krone“-Informationen seien die Bakterien nachgewiesen, nur der Wert, ab dem sie für den Menschen eine gesundheitliche Gefahr darstellen, noch nicht erreicht.

Was den Bediensteten noch Schwierigkeiten bereitet: Die Gewahrsamszellen verfügen über keine ausreichende Videoüberwachung, was in Sachen Sicherheit äußerst bedenklich ist.

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Rascher Sanierungsplan gefordert
In der Landespolizeidirektion ist man über die groben Missstände informiert: „Die Zustände der Dienststelle sind marode. Diesbezüglich gibt es auch Gespräche zwischen der Landespolizeidirektion und dem Innenministerium“, bestätigt Polizeisprecher Fritz Grundnig die Problematik auf „Steirerkrone“-Anfrage.

Zitat Icon

Polizisten leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung und haben daher auch zeitgemäße und würdige Arbeitsbedingungen verdient.

Landtagsabgeordneter Philipp Königofer (FPÖ)

Bild: FPÖ/Kopeter

Die Thematik hat auch die Politik erreicht: Die FPÖ bringt eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister ein, und der steirische Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer wird sich diesbezüglich in einem Schreiben an ihn richten und einen raschen Sanierungsfahrplan einfordern. Könighofer: „Unsere Polizisten leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung und haben daher auch zeitgemäße und würdige Arbeitsbedingungen verdient.“

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