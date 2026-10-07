Last Chance for a Solar Power Grant

28,000 applications poured into the EAG processing office during the last funding call. After just 33 seconds, the funding pool was depleted. The first 3,000 applicants were awarded grants, while the rest came away empty-handed. “We have worked closely with the industry over the past few weeks and reached a broad consensus on the direction to take. When a funding pool is depleted in 33 seconds and only about 3,000 of nearly 28,000 applications are approved, it’s clear that this system is no longer fit for the times. Funding shouldn’t be a race to see who can click the fastest,” said State Secretary for Energy Elisabeth Zehetner.