Wien: Ryanair zieht drei von 19 Flugzeugen ab

Drei Strecken – Billund, Santander und Tallinn – werden im Winterflugplan 2025 ganz eingestellt, andere Verbindungen ausgedünnt. Schon im Februar zog man ein Flugzeug ab, nun folgen zwei weitere Maschinen. „Wiens absurde Kosten zwingen uns dazu“, begründet dies Ryanair-Chef Michael O‘Leary. In Summe werden so 10 bis 15 Prozent weniger Passagiere von Wien aus fliegen. „Es ist das erste Jahr, in dem wir nicht wachsen“, sagt dazu Ryanair-Österreich-Chef Andreas Gruber. Am Standort Linz ändert sich hingegen nichts, dort ist Ryanair erst kürzlich eingestiegen.