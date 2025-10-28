Ryanair dampft Flugangebot in Wien weiter ein

Der Billiganbieter Ryanair hat angekündigt, sein Flugangebot in Österreich weiter verkleinern zu wollen. Die irische Airline sieht die Schuld dafür bei der österreichischen Regierung – explizit bei Bundeskanzler Christian Stocker, der sich taub stelle ...
Die Billigfluglinie Ryanair beklagt erneut die hohen Gebühren in Österreich und zieht daher für den Sommer 2026 zwei weitere Flugzeuge aus Wien ab. Die Airline wirft der österreichischen Regierung vor, die Luftverkehrssteuer nicht abzuschaffen und dass die Gebühren in Schwechat zu hoch seien.
Der Abzug der zwei Flugzeuge entspreche einem Verlust von 200 Millionen Dollar (172 Millionen Euro), teilte Ryanair am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Wiener Flughafen sprang dem Billiganbieter bei, indem er in einer Reaktion die „Notwendigkeit“ einer Abschaffung oder deutlichen Reduzierung der staatlichen Flugabgabe forderte.
Stocker im Zentrum der Kritik
Der irische Billigflieger habe Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im September einen Wachstumsplan vorgelegt, der das Verkehrsaufkommen in Österreich auf 12 Millionen Passagiere pro Jahr und damit um 70 Prozent steigern würde. Der Plan sah laut Ryanair bis 2030 die Stationierung von zehn neuen Maschinen des Typs Boeing 8-200 vor. Allerdings habe es die Regierung nicht einmal darauf reagiert, teilte das Unternehmen weiters mit.
Stocker müsse nun allerdings handeln, forderte Ryanair-CEO Michael O’Leary. „Andernfalls drohen weitere Streichungen und höhere Flugpreise für österreichische Passagiere und Besucher.“
Die Flugverkehrssteuer zähle mit 12 Euro pro Passagier zu einer der höchsten in Europa, hieß es einmal mehr von Ryanair. Daher hat die Airline bereits drei Maschinen für den Winter 2025 abgezogen und stellt drei Strecken ein. Ryanair greift mehrere Länder an, in denen man die Kosten als zu hoch bewertet. Billigfluglinien wie Wizz, Level und easyjet schlossen ihre Basen in Wien.
