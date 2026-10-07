Erdbebenserie reißt nicht ab: Das kann noch kommen

Im Schnitt 60 spürbare Beben pro Jahr in Österreich

„In Österreich werden von der Bevölkerung durchschnittlich 60 Erdbeben pro Jahr wahrgenommen – dies entspricht im Mittel etwa fünf Erdbeben pro Monat“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria. Die meisten Beben würden sich durch ein deutliches Rütteln bemerkbar machen, doch etwa alle zwei bis drei Jahre müsse in Österreich auch mit leichten Gebäudeschäden durch ein stärkeres Erdbeben gerechnet werden. „Schwere Schäden an Gebäuden kommen bedeutend seltener vor, hier beträgt die durchschnittliche Wiederkehrperiode etwa 120 Jahre“, so die Experten weiter.