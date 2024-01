Warum es gut ist, dass die Erde im Alpenraum bebt

Eine Serie wie diese „ist für uns nichts Ungewöhnliches“, sagt Michael Strasser vom Institut für Geologie der Uni Innsbruck. „Wir sprechen in so einem Fall von einer Erdbeben-Serie. Eine solche kann es im Alpenraum öfters geben.“ Ob es in dem Gebiet in nächster Zeit noch weitere spürbare Erdbeben gibt, „das lässt sich nicht vorhersagen“, meint er. In ganz Österreich gibt es jährlich mehr Erdbeben, als man vermuten würde.