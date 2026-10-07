Prinz Daniel von Schweden ohne Victoria in Madrid

Dort drehte sich alles um eine außergewöhnliche Frau aus der schwedischen Königsgeschichte. Königin Christina, die vor 400 Jahren geboren worden war, stand im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung. Unter dem Titel „Christina von Schweden: Eine Leidenschaft für Skulptur“ widmete sich das Madrider Nationalmuseum der kunstbegeisterten Monarchin. Daniel, selbst ein großer Kunstliebhaber, war zur Eröffnung der Ausstellung gekommen.