Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Getrennte Wege

Prinz Daniel von Schweden ohne Victoria in Madrid

Royals
07.10.2026 09:23
Prinz Daniel und Kronprinzessin Victoria bei der Parlamentseröffnung in Schweden: Aktuell nehmen ...
Prinz Daniel und Kronprinzessin Victoria bei der Parlamentseröffnung in Schweden: Aktuell nehmen sie Termine getrennt wahr. Grund: Victoria ist mit wichtigen Aufgaben rund um Schwedens Sicherheit beschäftigt.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungewohntes Bild beim schwedischen Königshaus: Prinz Daniel von Schweden war am Dienstag allein in Madrid unterwegs. Während Kronprinzessin Victoria in Schweden geblieben war, führte Daniels Weg am 6. Oktober in eines der berühmtesten Museen der Welt: den Prado.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dort drehte sich alles um eine außergewöhnliche Frau aus der schwedischen Königsgeschichte. Königin Christina, die vor 400 Jahren geboren worden war, stand im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung. Unter dem Titel „Christina von Schweden: Eine Leidenschaft für Skulptur“ widmete sich das Madrider Nationalmuseum der kunstbegeisterten Monarchin. Daniel, selbst ein großer Kunstliebhaber, war zur Eröffnung der Ausstellung gekommen.

Königlicher Kulturtermin in Madrid: Prinz Daniel von Schweden (3.v.l.) und ...
Königlicher Kulturtermin in Madrid: Prinz Daniel von Schweden (3.v.l.) und Ex-EU-Außenbeauftragter Javier Solana (2.v.l.) posieren vor der Wiedereröffnung der Skulpturengalerie von Königin Christina im Museum in Madrid für die Fotografen.(Bild: Viennareport)

Der Auftritt von Prinz Daniel in Madrid hatte wohl einen ganz praktischen Grund: Seine Frau, Kronprinzessin Victoria, ist zeitgleich in ihrer Heimat gefragt. Während Daniel in Spanien Kultur-Luft schnupperte, stand für Victoria auf Gotland ein Termin mit höchster Priorität an.

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin Victoria verzaubert im romantischen Floral-Look am Victoriatag auf Öland
Royaler Blumentraum
Kronprinzessin Victoria verzaubert im Floral-Look
15.07.2026
Rockige Tüll-Robe
Kronprinzessin Victoria stiehlt allen die Show
28.05.2025

Victoria probt Massenevakuierung
Bei der Großübung „RSÖ26 Utrym“ wird der Ernstfall geprobt: die Evakuierung einer ganzen Region. Gemeinsam mit Behörden, Militär, Polizei und Hilfsorganisationen testet Schweden, wie die Bevölkerung der strategisch wichtigen Ostseeinsel Gotland im Krisenfall schnell und sicher in Sicherheit gebracht werden könnte. Hunderte Freiwillige spielen dabei die Rolle der Betroffenen und sorgen für möglichst realistische Bedingungen.

Kein Wunder also, dass das Kronprinzenpaar an solchen Tag getrennte Wege geht. Während Daniel in Madrid royale Repräsentationspflichten übernimmt, steht für Victoria als künftige Könign von Schweden die nationale Sicherheit im Fokus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
07.10.2026 09:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.716 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
200.794 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.879 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1537 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Royals
Getrennte Wege
Prinz Daniel von Schweden ohne Victoria in Madrid
Vorwürfe gegen Familie
Märtha Louise und Durek Verrett: Millionenklage!
Royale Style-Attacke!
Alexandra und Charlotte gemeinsam bei Chanel-Show
Wie peinlich!
Hier kocht Meghan auf ausgeschaltetem Herd
Ex-Prinz vor Anhörung
Andrew verklagt Polizei wegen Epstein-Razzien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf