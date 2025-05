Kronprinzessin Victoria stiehlt allen die Show

Die Preisverleihung, bei der Musikgrößen wie Queen, Herbie Hancock und Barbara Hannigan ausgezeichnet wurden, wurde zur royalen Modenschau, als Victoria in einem atemberaubenden schwarzen Kleid von Selam Fessahaye erschien. Der voluminöse Tüllrock gewährte stilvolle Einblicke und verband klassische Eleganz mit einem Hauch Drama – ein Look, der in Erinnerung bleibt.