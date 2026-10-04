Bei Merz-Besuch in Kiew: Russen beschießen Brücke

Deutliches Signal

Gerade weil Russland noch am Samstag ausländische Politiker warnte, nach Kiew zu reisen, ist sein Besuch in der Ukraine ein besonders deutliches Signal: Ich lasse mich nicht einschüchtern. Auch nicht vom Luftalarm, der direkt vor seiner Ankunft am Bahnhof in Kiew ausgelöst werden musste.