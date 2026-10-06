Fernwärme-Verträge „völlig unüberblickbar“

Seit 2024 haben die „Unbestechlichen“ von Natalie Harsdorfs Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den heimischen Fernwärme-Markt durchleuchtet. Nun steht fest: Keines der 37 untersuchten Unternehmen hat sich in der Energiekrise durch überhöhte Preise gesundgestoßen, vom kleinen regionalen Anbieter bis hin zu Wien Energie. Das heißt aber nicht, dass bei den Fernwärme-Anbietern alles zum Besten steht – ganz im Gegenteil.