Gasheizung: Versteckte Kosten von 785 Euro im Jahr

Die Preise für Fernwärme steigen, die Gebühren für Gas ebenso – Zeit für Kostenwahrheit. Ein genauer Blick auf das Gesamtpaket zeigt: Der höhere Preis für die Fernwärme auf der Jahresabrechnung ist nicht die ganze Wahrheit. Oft vergessene Nebenkosten erweisen sich als entscheidender Preisfaktor.
Die steigenden Energiepreise sind zum Beginn der Heizsaison in aller Munde: Für einen Wiener Haushalt mit Gasheizung werden laut Vorgabe der E-Control künftig pro Jahr 85,25 Euro mehr fällig als jetzt, und die Fernwärme-Tarife werden für einen durchschnittlichen Haushalt um 144 Euro jährlich „angepasst“ – nach oben.
