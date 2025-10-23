Gasheizung: Versteckte Kosten von 785 Euro im Jahr

Die steigenden Energiepreise sind zum Beginn der Heizsaison in aller Munde: Für einen Wiener Haushalt mit Gasheizung werden laut Vorgabe der E-Control künftig pro Jahr 85,25 Euro mehr fällig als jetzt, und die Fernwärme-Tarife werden für einen durchschnittlichen Haushalt um 144 Euro jährlich „angepasst“ – nach oben.