Assistenzhund durfte nicht im Taxi mitfahren

Alice M. ist Epileptikerin und auf ihren Assistenzhund „Kuma“ angewiesen. Ein Wiener Taxilenker wollte ihren treuen Gefährten aber nicht mitnehmen. M. klagte und hatte Erfolg. Das schafft nun Rechtssicherheit.
Eigentlich sind Taxis dazu verpflichtet, Fahrgäste samt ihren Assistenzhunden mitzunehmen. Dass diese Verpflichtung in der Praxis leider ignoriert wird, mussten im Sommer Anna und ihre Tochter Alice M. (39), Epileptikerin, bei einem Wiener Taxistand erfahren.
Epileptischer Anfall folgte
Denn der Lenker verweigerte die Mitnahme von Assistenzhund „Kuma“. Anna M.: „Meine Tochter war nach einem Termin erschöpft und wir wollten so schnell wie möglich nach Hause, damit sie emotional in Balance bleibt.“ Durch die Weigerung des Fahrers sei die Situation eskaliert und hätte Alice verängstigt. „Die ganze Aufregung führte wenige Stunden später auch zu einem epileptischen Anfall“, so M. weiter.
Urteil schafft Rechtssicherheit
Die beiden Frauen wandten sich an den Klagsverband, der mit der Unterstützung des Vereins „Be Different Dog’s“ und des Blinden- und Sehbehindertenverbands Österreich (BSVÖ) Klage wegen Diskriminierung einreichte. Und sie hatten Erfolg, das Taxiunternehmen musste je 1000 Euro Schadenersatz zahlen.
Ein Urteil, das nun mehr Rechtssicherheit für Personen mit Assistenzhunden schafft.
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