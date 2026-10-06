Assistenzhund durfte nicht im Taxi mitfahren

Epileptischer Anfall folgte

Denn der Lenker verweigerte die Mitnahme von Assistenzhund „Kuma“. Anna M.: „Meine Tochter war nach einem Termin erschöpft und wir wollten so schnell wie möglich nach Hause, damit sie emotional in Balance bleibt.“ Durch die Weigerung des Fahrers sei die Situation eskaliert und hätte Alice verängstigt. „Die ganze Aufregung führte wenige Stunden später auch zu einem epileptischen Anfall“, so M. weiter.