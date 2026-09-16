Dutzende Anzeigen und eine Festnahme

Das Wiener Marktamt zeigte zudem eine weitere Person wegen unbefugter Gewerbeausübung an und beanstandete vier gewerberechtliche Geschäftsführer.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen erklärt: „Die Voraussetzung für ein faires Wirtschaftsleben ist, dass sich Gewerbetreibende an die geltenden Regeln halten. Unsere Kontrollen schützen jene, die sich an die Spielregeln halten und gehen gegen jene vor, die sie missachten. Eine enge Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden ist dabei essenziell“.