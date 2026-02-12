So frech kontert Daniela Katzenberger Bodyshaming

Elf Kilo abgenommen

Ein Konter, dem nicht mehr viel hinzuzufügen ist. Und auch das Video der „Katze“ spricht für sich. Denn wie zum Beweis stemmt sie in dem Clip nicht nur ihre Hanteln, sondern lacht dann beim Posen selbstbewusst in die Kamera.

Und dazu hat die Reality-TV-Ikone auch allen Grund. Denn zuletzt hat sie elf Kilo abgenommen und ist durchtrainierter denn je und nahm sogar an Bodybuilding-Wettbewerben teil. Doch Letzteres wurde auch zur Zerreißprobe in ihrer Ehe, wie Katzenberger in ihrem Buch „Katze Goes Muskelkater“ verriet.