So frech kontert Daniela Katzenberger Bodyshaming

Bodyshaming? Nicht mit Daniela Katzenberger! Die Kult-Blondine, die in den letzten Monaten elf Kilo abgenommen hat, ging mit Kritik an ihren Kurven jetzt hart ins Gericht. Und konterte mit einer eindeutigen Botschaft!
So viel sei Internet-Trollen schon mal gesagt: Legt euch nicht mit der „Katze“ an. Denn dass die 39-Jährige es mit nur wenigen Worten schafft, ihre Kritiker mundtot zu machen, das bewies sie jetzt auf Instagram.
„Katze“ macht knallharte Ansage
In einem aktuellen Posting zeigt sich Katzenberger in pinken Leggings ganz selbstbewusst beim Training mit den Hanteln. Doch wer glaubt, bei diesem Clip handelt es sich um ein harmloses Fitness-Update, der irrt. Denn neben ihrer Trainingsroutine veröffentlichte die TV-Blondine auch einen beleidigenden Kommentar eines Fans.
Sehen Sie hier Daniela Katzenbergers Bodyshaming-Konter:
Darin heißt es frech: „Du hast wieder zugenommen.“ Ein Statement über ihre Figur, die Katzenberger nicht einfach auf sich sitzen lassen will. Und deshalb konterte sie umgehend – und ziemlich frech: „Ja, Bitch ... An Stärke!“
Elf Kilo abgenommen
Ein Konter, dem nicht mehr viel hinzuzufügen ist. Und auch das Video der „Katze“ spricht für sich. Denn wie zum Beweis stemmt sie in dem Clip nicht nur ihre Hanteln, sondern lacht dann beim Posen selbstbewusst in die Kamera.
Und dazu hat die Reality-TV-Ikone auch allen Grund. Denn zuletzt hat sie elf Kilo abgenommen und ist durchtrainierter denn je und nahm sogar an Bodybuilding-Wettbewerben teil. Doch Letzteres wurde auch zur Zerreißprobe in ihrer Ehe, wie Katzenberger in ihrem Buch „Katze Goes Muskelkater“ verriet.
„Als ob ich meine Tage hätte – und das mal zehn“
Die Vorbereitung auf den Wettkampf sei „eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf“ gewesen, weshalb auch ihre Beziehung zu Lucas Cordalis gelitten habe. „Als ob ich meine Tage hätte – und das mal zehn. Ohne Unterbrechung. Lucas meinte, ich sei von morgens bis abends scheiße gelaunt gewesen.“
Ihr Ehemann hätte bewiesen, dass er „Nerven aus Titan“ hatte. „Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen.“ Doch zum Glück habe die Ehe „alle Diät-Dramen gut überstanden“.
