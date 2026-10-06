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Ursache wohl bekannt

Brand auf Baustelle in Tirol: Hund schlug Alarm

Tirol
06.10.2026 13:00
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Brenzliger Einsatz für gleich mehrere Feuerwehren im Raum Kitzbühel! Montagnacht brach auf einer Baustelle in der Gamsstadt Feuer aus. Ein Nachbar entdeckte den Brand, da sein Hund unruhig wurde. Die Flammen wurden gelöscht. Es war der zweite Fall binnen weniger Wochen dieser Art.

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Am Montagabend heulten in Kitzbühel die Sirenen auf! Kurz nach 22 Uhr wurde ein Brand eines Baucontainers bei einer Baustelle gemeldet. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf die Fassade eines Doppelhauses übergegriffen und war in Vollbrand geraten. Auch im Inneren des Gebäudes loderten die Flammen.

Acht Atemschutztrupps im Einsatz
Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf die zweite Haushälfte verhindern. „Bis zum Einsatzende waren acht Atemschutztrupps mehrfach im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl im Innen- als auch im Außenangriff, unter anderem über zwei Drehleitern“, schildert die FF Kitzbühel.

Zitat Icon

Bis zum Einsatzende waren acht Atemschutztrupps mehrfach im Einsatz.

FF Kitzbühel

Die Bewohner des Nebengebäudes wurden vorsorglich evakuiert und im Feuerwehrgerätehaus Kitzbühel untergebracht und betreut. Verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen 2 Uhr konnte dann „Brand aus“ gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten durch die FF Kirchberg dauerten noch bis 2.40 Uhr an, gegen 3 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Aufräumarbeiten dauerten noch bis zum Vormittag an.

(Bild: FF Kitzbühel)
(Bild: FF Kitzbühel)
(Bild: FF Kitzühel)
(Bild: FF Kitzbühel)

Brandursache klar?
Die Brandursache ist derzeit noch nicht mit Sicherheit geklärt. Nach Angaben der Polizei wurden am Montag jedoch Flämmarbeiten im Bereich der Terrasse durchgeführt. Der Schaden dürfte erheblich sein.

Zweiter Fall binnen einer Woche
Vor gut einer Woche ereignete sich in Oberndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel ein ähnlicher Zwischenfall. Am Abend brach auf einer Baustelle ein Feuer aus. Zwei Feuerwehren rückten an, um den in Vollbrand geratenen Rohbau zu löschen. Die Florianis konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt.

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Wie Ermittlungen ergaben, dürfte der Brand damals „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die durchgeführten Flämmarbeiten am Carport-Dach ausgelöst“ worden sein, hieß es.

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