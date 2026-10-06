Brand auf Baustelle in Tirol: Hund schlug Alarm

Zweiter Fall binnen einer Woche

Vor gut einer Woche ereignete sich in Oberndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel ein ähnlicher Zwischenfall. Am Abend brach auf einer Baustelle ein Feuer aus. Zwei Feuerwehren rückten an, um den in Vollbrand geratenen Rohbau zu löschen. Die Florianis konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt.