Nach Flämmarbeiten ging Rohbau in Flammen auf

Massiver Schaden am Gebäude

Die Freiwilligen Feuerwehren Oberndorf und St. Johann in Tirol rückten an. Der Rohbau stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Der durch den Brand entstandene Schaden ist enorm, die genaue Höhe kann aber noch nicht beziffert werden.