Nach Flämmarbeiten ging Rohbau in Flammen auf

Feueralarm Samstagabend im Tiroler Bezirk Kitzbühel: In Oberndorf ist ein Rohbau in Brand geraten. Das Gebäude wurde durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Flämmarbeiten, die untertags durchgeführt wurden, könnten den Brand ausgelöst haben. Ermittlungen dazu laufen.
Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in Oberndorf alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen auf der Baustelle. Auch die umliegenden Gebäude waren vom Feuer nicht betroffen.
Der Besitzer des Rohbaus – ein 46-jähriger Einheimischer – eilte herbei. Laut seinen Angaben waren untertags Flämmarbeiten am Dach durchgeführt worden, heißt es vonseiten der Polizei.
Massiver Schaden am Gebäude
Die Freiwilligen Feuerwehren Oberndorf und St. Johann in Tirol rückten an. Der Rohbau stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Der durch den Brand entstandene Schaden ist enorm, die genaue Höhe kann aber noch nicht beziffert werden.
Jetzt Brandermittler am Zug
Nach ersten Einschätzungen der Exekutive könnte der Brand im Zusammenhang mit den zuvor durchgeführten Flämmarbeiten am Dach stehen. Eine abschließende Beurteilung der Brandursache steht jedoch noch aus. Die genaue Ursachenerhebung wird durch den zuständigen Bezirksbrandermittler durchgeführt, so die Polizei abschließend.
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