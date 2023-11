Ohne Führerschein, aber mit falschen Kennzeichen

Ein 21-Jähriger aus Braunau schoss am Montag so ziemlich alle Böcke: Der junge Mann fuhr ohne Führerschein mit einem Auto, an dem Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht waren und das keine gültige Zulassung hatte. Obendrein war der 21-Jährige auch noch wegen Suchtgift fahruntauglich.