Mehrheit lehnt Förderung für Salzburgs „Insel“ ab

Klubobmann Paul Dürnberger (FPÖ) sagte, mit dem, was vorliegt „kann man die Förderung nicht machen.“ Susanne Dittrich-Allerstorfer (ÖVP) betonte, die Insel habe „keine Zeit“ und stellte die Frage, wie man diese Institution „mit einem anderen Konzept“ erhalten könne. Der endgültige Beschluss für die Entsagung der Fördergelder liegt beim Gemeinderat.