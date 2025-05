Mullahs überwachen nun Iranerinnen per Video

Medienberichten zufolge wird in der Hauptstadt Teheran und anderen Millionenmetropolen des Landes die Kopftuchpflicht per Videoüberwachung kontrolliert. Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne das im Iran vorgeschriebene Kopftuch zeigten, erhielten der Zeitung „Etemad“ zufolge Verwarnungen per SMS. Eine derartige Überwachung war bisher auf den Straßenverkehr beschränkt.