Trump postet Handynummer von Parteikollegen

„Ruft Tom auf seinem Handy an“

Er fordert die Leser des Postings auf, dem Senator in Arkansas Druck zu machen. „Jedem wird das gefallen. Niemand mag seine wertvolle Zeit damit verschwenden, zweimal jährlich herumzurennen und die Uhren zu verstellen“, erklärt Trump dazu. Es sei auch viel besser, Sonnenschein am Abend anstatt am frühen Morgen zu haben – vor allem für Golfer, Tennisspieler, Jäger oder Landwirte. „Ruft Tom auf seinem Handy an“, erklärt der US-Präsident weiter und führt dann die Telefonnummer seines Parteikollegen an.