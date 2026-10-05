William Shatner sorgt mit Chaos-Fahrt für Wirbel

Für zusätzlichen Wirbel sorgt ein weiteres Detail: Shatner wurde offenbar mit einem Handy am Ohr in seinem Fahrzeug gesehen. Wie auch bei uns ist es in Kalifornien ist verboten, während des Fahrens ein Mobiltelefon in der Hand zu halten. Shatner selbst soll von der Aufregung nichts bemerkt haben. Nach der Fahrt erledigte der Hollywood-Veteran Besorgungen, während seine Hunde im Wagen warteten.