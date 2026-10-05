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Sorge um Captain Kirk!

William Shatner sorgt mit Chaos-Fahrt für Wirbel

Society International
05.10.2026 09:35
In seinem Porsche SUV soll William Shatner einige fragwürdige Fahrmanöver veranstaltet haben.
In seinem Porsche SUV soll William Shatner einige fragwürdige Fahrmanöver veranstaltet haben.(Bild: PPS/www.photopress.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

William Shatner ist 95 – und offenbar noch immer mit Vollgas unterwegs. Bei einer Autofahrt durch Los Angeles soll der „Star Trek“-Star mehrere Stoppschilder missachtet und ein riskantes Manöver gemacht haben. Ein anderer Fahrer musste angeblich abrupt bremsen.

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Medienberichten zufolge sorgte der Schauspieler vergangene Woche bei einer Fahrt durch Los Angeles für Angst und Schrecken bei anderen Verkehrsteilnehmern. 

Der 95-Jährige soll mit seinem Porsche SUV und zwei Dobermännern am Rücksitz mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein. Dabei habe er mehrere Stoppschilder ignoriert und beim Auffahren auf die Autobahn ein verbotenes Abbiege-Fahrmanöver gemacht.

Riskantes Manöver sorgt für Ärger
Besonders brenzlig soll es beim Versuch geworden sein, auf die Autobahn zu gelangen. Laut eines Augenzeugen soll Shatner dabei so gefahren sein, dass ein anderer Autofahrer heftig abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der andere Fahrer soll wütend in Richtung von Shatners Wagen gestikuliert und gerufen haben.

Für zusätzlichen Wirbel sorgt ein weiteres Detail: Shatner wurde offenbar mit einem Handy am Ohr in seinem Fahrzeug gesehen. Wie auch bei uns ist es in Kalifornien ist verboten, während des Fahrens ein Mobiltelefon in der Hand zu halten. Shatner selbst soll von der Aufregung nichts bemerkt haben. Nach der Fahrt erledigte der Hollywood-Veteran Besorgungen, während seine Hunde im Wagen warteten. 

Im Vorjahr sorgte der legendäre Star für Aufregung, als er mit 94 Jahren beim Westernreiten vom Pferd stürzte. 

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Als Kind vom Schauspiel begeistert
Schon in Kinderzeiten stand der im kanadischen Montreal geborene William Shatner gerne auf der Bühne. Auch während des Colleges versuchte sich der Wirtschaftsstudent im Theater- mit Erfolg: Nach Stationen am New Yorker Broadway und beim Fernsehen kamen erste Filmrollen, darunter in den Dramen „Die Brüder Karamasow“ (1958) und „Urteil von Nürnberg“ (1961) und „Weißer Terror“ (1962).

Mit der Rolle des „Captain Kirk“ gelang ihm 1966 der Durchbruch – zumindest aus heutiger Sicht. Zunächst war „Star Trek“ nach drei Staffeln wegen schwacher Quoten eingestellt worden. Erst als alte Folgen Anfang der 1970er-Jahre wiederholt wurden, wuchs die kleine Fanbasis zur globalen „Trekkie“-Gemeinde an. Weitere Serien aus dem Star-Trek-Universum und mehr als ein Dutzend Kinofilme folgten.

Auch als TV-Anwalt erfolgreich
Im Fernsehen blieb es nicht nur bei Captain Kirk. Für seine Rolle als der exzentrische Anwalt Denny Crane in der TV-Serie „The Practice“ wurde Shatner 2004 mit einer Emmy-Trophäe ausgezeichnet. In der Spin-Off-Serie „Boston Legal“ verkörperte er Crane erneut und bekam im Jahr darauf einen weiteren Emmy und einen Golden Globe verliehen.

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