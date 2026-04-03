William Shatner wettert gegen Fake-KI-Todesanzeige

Erholt sich von Schulter-OP

Tatsächlich hatte Shatner zuletzt gesundheitliche Probleme: Nach einem Reitunfall musste seine rechte Schulter operiert werden. Zuvor gab es Berichte über einen medizinischen Notfall - später stellte er klar: „Mir geht’s gut, die Gerüchte meines Todes sind völlig übertrieben.“