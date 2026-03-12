William Shatner: OP nach schwerem Sturz vom Pferd

Fans in großer Sorge um William Shatner: Die „Star Trek“-Legende hat sich bei einem schweren Sturz vom Pferd die rechte Schulter zerschmettert und musste sich jetzt unters Messer legen.
Wie Shatner während einer Preisverleihung am Wochenende verriet, sei er bereits Ende letzten Jahres vom Pferd gestürzt und habe sich dabei die Schulter zerschmettert. Am Mittwoch stand nun die OP an, wie „Page Six“ berichtete.
„Bin kein junger Stuntman mehr“
Shatner, der am 22. März seinen 95. Geburtstag feiert, erklärte, er fühle sich derzeit „alt, müde und irgendwie verletzt“. Nur um dann zu schildern, wie es zu dem folgenreichen Unfall gekommen war: „Ich reite Pferde, die an Wettbewerben teilnehmen können“, die also schnelle, wechselnde Manöver, wie sie im Westernreiten üblich sind, vollführen können. „Und von meinem Pferd bin ich runtergefallen“, fuhr Shatner fort.
Auf Instagram veröffentlicht William Shatner immer wieder Fotos, die ihn im Sattel hoch zu Ross zeigen:
Die Stute habe die Angewohnheit gehabt, zur Seite auszubrechen. Zwar habe er sich darauf eingestellt, aber alles sei zu schnell gegangen. Er habe zwar noch versucht, den Sturz abzufangen, aber: „Ich bin kein junger Stuntman mehr. Ich wollte mich abrollen, bin aber mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen. Dabei habe ich mir die Schulter verletzt.“
Neuartige Schulter-OP
Nun werde er eine neuartige Schulteroperation durchführen lassen, erklärte Shanter weiter: „Man steckt den Ball in die Fassung und die Fassung in das Ding, kommt 10 Stunden später wieder heraus und ist schmerzfrei.“
Die OP ist längst nicht der einzige medizinische Zwischenfall bei Shatner. Schon im September sorgten sich Fans um die „Star Trek“-Legende, als berichtet wurde, dass der Schauspieler in seinem Haus in Los Angeles einen medizinischen Notfall erlitten hatte und ins Spital gebracht wurde. Wie „TMZ“ berichtete, habe dies mit dem Blutzuckerspiegel zu tun gehabt.
Shatner kündigte Metal-Album an
Shatner hat für dieses Jahr jedenfalls noch große Pläne. Wie der Hollywoodstar kürzlich erst verriet, will er ein Metal-Album aufnehmen. „Ich habe das All erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt ... erforsche ich die Verzerrung“, schrieb Shatner vor wenigen Wochen auf Instagram – und weiter: „Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.