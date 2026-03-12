Vorteilswelt
Fans in großer Sorge

William Shatner: OP nach schwerem Sturz vom Pferd

Society International
12.03.2026 08:49
William Shatner muss sich nach einem schweren Sturz vom Pferd einer OP unterziehen.
William Shatner muss sich nach einem schweren Sturz vom Pferd einer OP unterziehen.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Fans in großer Sorge um William Shatner: Die „Star Trek“-Legende hat sich bei einem schweren Sturz vom Pferd die rechte Schulter zerschmettert und musste sich jetzt unters Messer legen.

0 Kommentare

Wie Shatner während einer Preisverleihung am Wochenende verriet, sei er bereits Ende letzten Jahres vom Pferd gestürzt und habe sich dabei die Schulter zerschmettert. Am Mittwoch stand nun die OP an, wie „Page Six“ berichtete.

„Bin kein junger Stuntman mehr“
Shatner, der am 22. März seinen 95. Geburtstag feiert, erklärte, er fühle sich derzeit „alt, müde und irgendwie verletzt“. Nur um dann zu schildern, wie es zu dem folgenreichen Unfall gekommen war: „Ich reite Pferde, die an Wettbewerben teilnehmen können“, die also schnelle, wechselnde Manöver, wie sie im Westernreiten üblich sind, vollführen können. „Und von meinem Pferd bin ich runtergefallen“, fuhr Shatner fort. 

Auf Instagram veröffentlicht William Shatner immer wieder Fotos, die ihn im Sattel hoch zu Ross zeigen:

Die Stute habe die Angewohnheit gehabt, zur Seite auszubrechen. Zwar habe er sich darauf eingestellt, aber alles sei zu schnell gegangen. Er habe zwar noch versucht, den Sturz abzufangen, aber: „Ich bin kein junger Stuntman mehr. Ich wollte mich abrollen, bin aber mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen. Dabei habe ich mir die Schulter verletzt.“

Neuartige Schulter-OP
Nun werde er eine neuartige Schulteroperation durchführen lassen, erklärte Shanter weiter: „Man steckt den Ball in die Fassung und die Fassung in das Ding, kommt 10 Stunden später wieder heraus und ist schmerzfrei.“ 

Die OP ist längst nicht der einzige medizinische Zwischenfall bei Shatner. Schon im September sorgten sich Fans um die „Star Trek“-Legende, als berichtet wurde, dass der Schauspieler in seinem Haus in Los Angeles einen medizinischen Notfall erlitten hatte und ins Spital gebracht wurde. Wie „TMZ“ berichtete, habe dies mit dem Blutzuckerspiegel zu tun gehabt.

Lesen Sie auch:
William Shatner will mit 94 Jahren „die Lautstärke aufdrehen“: Der Schauspieler bringt ein ...
Kein Scherz!
William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!
21.02.2026

Shatner kündigte Metal-Album an
Shatner hat für dieses Jahr jedenfalls noch große Pläne. Wie der Hollywoodstar kürzlich erst verriet, will er ein Metal-Album aufnehmen. „Ich habe das All erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt ... erforsche ich die Verzerrung“, schrieb Shatner vor wenigen Wochen auf Instagram – und weiter: „Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.“ 

Society International
12.03.2026 08:49
Ähnliche Themen
William Shatner
Star TrekInstagram
PferdWochenende
Loading
