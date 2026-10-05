Man from the Mühlviertel paid
Offended former “Cheese King” threatened to sue
They were words that a man from the Mühlviertel region wrote in a fit of anger. But they couldn’t be taken back and ended up causing a nasty surprise. The offended “Cheese King,” who had gone bankrupt, showed up with a letter from his lawyer. Read here to find out why fighting back was pointless and why it ended up costing him dearly.
It all started with a piece of cheese. “We actually only wanted 200 grams. But the slice they cut off was way too big,” the couple from the Mühlviertel region recalls with reluctance their trip to a trade show in Wels, where “Crazy Cheese” also had a booth.
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