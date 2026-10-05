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Vier Todesopfer

US-Militär griff erneut Schnellboot in Karibik an

Ausland
05.10.2026 07:47
Das Militärkommando Southcom veröffentlichte ein Video von dem Einsatz, bei dem das Schnellboot ...
Das Militärkommando Southcom veröffentlichte ein Video von dem Einsatz, bei dem das Schnellboot in die Luft gesprengt wurde.(Bild: x.com/Southcom)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut hat das US-Militär ein von Drogenschmugglern in der Karibik genutztes Schnellboot zerstört und dabei vier Menschen getötet. Das für die Region zuständige Militärkommando Southcom veröffentlichte am Sonntag ein Video, auf dem ein fahrendes Boot von einem Geschoss getroffen wird, explodiert und in einem riesigen Feuerball aufgeht. 

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Das Schnellboot sei nach bestätigten Geheimdienstberichten aktiv am Drogenhandel beteiligt gewesen.

Angriffe wohl nicht völkerrechtlich zulässig
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden. Wie auch diesmal ist danach meistens von mehreren getöteten „Drogenterroristen“ die Rede. Insgesamt sollen bei dem Einsatz „Southern Spear“ Dutzende Boote getroffen und weit mehr als 200 Menschen getötet worden sein. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

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