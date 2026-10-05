22-Jährige rast mit 124 km/h durch Klagenfurt

Zu gefährlichen Szenen ist es Sonntagabend in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt gekommen. Eine 22-jährige Lenkerin raste mit 124 km/h durch die Innenstadt! Erst durch eine Verfolgungsjagd konnte die junge Lenkerin gestoppt werden.
Gefährliche Überholmanöver und viel zu schnell unterwegs! Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt Land raste mit 124 km/h durch die Klagenfurter Innenstadt und ließ sich von der Polizei, die gerade Verkehrsmessungen durchführte, vorerst nicht stoppen!
„Wir nahmen sofort die Verfolgung auf. In Kreuzungsbereichen führte die Lenkerin gefährliche Überholmanöver durch“, schildert die Polizei. Mittels Folgetonhorn und wiederholten Lichthupensignalen konnte die junge Frau schließlich angehalten werden.
Mängel festgestellt
Die 22-Jährige ist ihren Führerschein los. Zudem konnte die Polizei fehlende gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände feststellen. „Die Frau hatte kein Warndreieck, keine Rettungsweste und kein Erste-Hilfe-Set im Auto“, schildert die Polizei.
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