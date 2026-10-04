„Ein Kompromiss, mit dem wir arbeiten können!“

Wichtig sind dem SPÖ-Chef aus Salzburg nun vor allem inhaltliche Reformen. „Die Partei geht jetzt geeint in die Zukunft“, meint er. Bei welchen Themen das neue Führungs-Team eine Neuausrichtung will, stand noch nicht auf der Sitzungsagenda. Alle Länderchefs hätten aber angekündigt, sich in Bundesgremien verstärkt einbringen zu wollen, so Eder. Nach der Sitzung ging es für ihn sofort wieder zurück nach Salzburg.