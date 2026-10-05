Ein würdiger Abschluss für ein Jubiläumsjahr

Ohne Pause sang er eine Gruppe von Schuberts Liedern nach Johann Mayrhofer, dann seinen gesamten „Schwanengesang“. Es würde viel zu weit führen, all die wunderbaren Momente dieser Interpretation zu schildern. Es ist sicher besser, zu sagen, dass dieser Liederabend aus einem Guss war und von Anfang bis Ende beglückend. Ammiel Bushakevitz trug wesentlich bei zu diesem Gesamteindruck. Als einer der letzten Privatschüler Dietrich Fischer-Dieskaus trägt er eine große Tradition weiter und erfüllt sie mit Frische. Die Oktober-Konzertreihe in Hohenems war ein würdiger Abschluss des Jubiläumsjahres „50 Jahre Schubertiade“