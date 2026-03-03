Epstein war besessen von Prinzessin Madeleine

Neben Madeleine soll Epstein auch der heutigen Prinzessin Sofia begegnet sein, damals noch Model Sofia Hellqvist. Sie erklärte Anfang Februar, sie habe Epstein lediglich zweimal getroffen – einmal in einem Restaurant und einmal bei einer Filmvorführung. „Zum Glück war es nur das“, sagte sie laut Medienberichten. Heute zeigt sie sich erschüttert über die bekannten Verbrechen Epsteins und betont, keinerlei Verbindung zu seinem Netzwerk gehabt zu haben.