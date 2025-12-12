Prinzessin Madeleine zeigt intime Familienmomente

Warme Bilder mit Adrienne

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher O’Neill und den drei Kindern genießt die Prinzessin die Wochen vor Weihnachten nach Jahren in den USA wieder in ihrer Heimat. Mit ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Adrienne (7), posierte Madeleine jetzt für fröhliche Weihnachtsbilder. Die Fotos sind bewusst warm inszeniert, ohne gestellt zu wirken – ein Balanceakt, der die Markenbotschaft von Madeleine unterstreicht: Schönheit entsteht dort, wo innere Ruhe und echte Verbundenheit gepflegt werden.