Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royal-Weihnachtsidylle

Prinzessin Madeleine zeigt intime Familienmomente

Royals
12.12.2025 08:49
Prinzessin Madeleine funkelte beim diesjährigen Nobelpreis-Bankett. Jetzt gab sie intime ...
Prinzessin Madeleine funkelte beim diesjährigen Nobelpreis-Bankett. Jetzt gab sie intime Einblicke in die Weihnachtszeit mit ihrer Familie.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Nach ihrem spektakulären Auftritt bei der Nobelpreisverleihung, bei dem Prinzessin Madeleine (43) mit ihrem Diadem alle Blicke auf sich zog, überrascht die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares nun mit ungewöhnlich persönlichen Einblicken in ihre Adventszeit. 

0 Kommentare

Über die Kanäle ihrer eigenen Kosmetik- und Pflegelinie präsentiert sie Momente aus dem familiären Weihnachtsalltag – und verbindet Privates geschickt mit ihrer Rolle als Unternehmerin.

Warme Bilder mit Adrienne
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher O’Neill und den drei Kindern genießt die Prinzessin die Wochen vor Weihnachten nach Jahren in den USA wieder in ihrer Heimat. Mit ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Adrienne (7), posierte Madeleine jetzt für fröhliche Weihnachtsbilder. Die Fotos sind bewusst warm inszeniert, ohne gestellt zu wirken – ein Balanceakt, der die Markenbotschaft von Madeleine unterstreicht: Schönheit entsteht dort, wo innere Ruhe und echte Verbundenheit gepflegt werden.

In einem Video, das sich im Karussell befindet, sprechen Madeleine und Adrienne auf Englisch über Ingwer-Kekse. Grund dafür ist, dass die Teenager-Kosmetikmarke minLen international vermarktet wird.

Hier finden Sie das Social-Media-Posting der Prinzessin – Adrienne im Cherie-T-Shirt lacht fröhlich in die Kamera, während sie sich an ihre Mama schmiegt:

Blick in Madeleines Adventstraditionen
Die Prinzessin verrät in ihrem Posting auch, welche Rituale für sie untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden sind. Dazu gehören Spaziergänge im Lichterglanz und abendliche Bummel durch festlich beleuchtete Straßen, die Madeleine als „magische Momente des Ankommens“ beschreibt.

Sie liebt Besuche auf dem Blumenmarkt! Die Auswahl frischer Blumen und natürlicher Dekorationen, die für sie zur Einstimmung auf das Fest gehören.

Der US-amerikanische Immunologe Fred Ramsdell (rechts), Preisträger des Nobelpreises für ...
Der US-amerikanische Immunologe Fred Ramsdell (rechts), Preisträger des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin 2025, und Prinzessin Madeleine von Schweden treffen am 10. Dezember 2025 im Rathaus von Stockholm, Schweden, zum Nobelpreis-Bankett ein.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Selbst Kekse zu backen, gehört bei der Royal ebenfalls dazu. In der heimischen Küche entstehen gemeinsame Leckereien – ein bewusst entschleunigter Gegenpol zum öffentlichen Terminkalender. Überhaupt sei die Zeit mit den Kindern das Wichtigste. Ob beim Backen, Basteln oder Spielen.

Lesen Sie auch:
Grattis på födelsedagen, Prinzessin Madeleine!
Geburtstagsfoto
Prinzessin Madeleine strahlt mit 43 Jahren!
10.06.2025
Royale Business-Lady
Prinzessin Madeleine startet als Jungunternehmerin
24.03.2025

Intime Momente für ihre Marke
Mit diesen Einblicken zeigt Madeleine nicht nur Seite an Seite mit ihrer jüngsten Tochter ein herzliches, nahbares Bild. Sie nutzt die emotionale Atmosphäre der Adventszeit auch, um die Philosophie ihrer Marke zu vermitteln: Achtsamkeit, Balance und das Feiern der kleinen, echten Momente.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.700 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.872 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.486 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Royals
Diamanten und Tüll
Kronprinzessin Amalias schönster Auftritt bisher!
Royal-Weihnachtsidylle
Prinzessin Madeleine zeigt intime Familienmomente
Nur in Gesellschaft
Schwedischer Hof: Sofia sah Epstein wenige Male
Blickfang des Tages
Beim Nobelpreis zeigt Victoria Glamour & Muskeln
Ingrid Alexandra
Prinzessin mit Mamas Prada-Tasche beim Nobelpreis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf