Prinzessin Madeleine zeigt intime Familienmomente

Nach ihrem spektakulären Auftritt bei der Nobelpreisverleihung, bei dem Prinzessin Madeleine (43) mit ihrem Diadem alle Blicke auf sich zog, überrascht die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares nun mit ungewöhnlich persönlichen Einblicken in ihre Adventszeit.
Über die Kanäle ihrer eigenen Kosmetik- und Pflegelinie präsentiert sie Momente aus dem familiären Weihnachtsalltag – und verbindet Privates geschickt mit ihrer Rolle als Unternehmerin.
Warme Bilder mit Adrienne
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher O’Neill und den drei Kindern genießt die Prinzessin die Wochen vor Weihnachten nach Jahren in den USA wieder in ihrer Heimat. Mit ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Adrienne (7), posierte Madeleine jetzt für fröhliche Weihnachtsbilder. Die Fotos sind bewusst warm inszeniert, ohne gestellt zu wirken – ein Balanceakt, der die Markenbotschaft von Madeleine unterstreicht: Schönheit entsteht dort, wo innere Ruhe und echte Verbundenheit gepflegt werden.
In einem Video, das sich im Karussell befindet, sprechen Madeleine und Adrienne auf Englisch über Ingwer-Kekse. Grund dafür ist, dass die Teenager-Kosmetikmarke minLen international vermarktet wird.
Hier finden Sie das Social-Media-Posting der Prinzessin – Adrienne im Cherie-T-Shirt lacht fröhlich in die Kamera, während sie sich an ihre Mama schmiegt:
Blick in Madeleines Adventstraditionen
Die Prinzessin verrät in ihrem Posting auch, welche Rituale für sie untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden sind. Dazu gehören Spaziergänge im Lichterglanz und abendliche Bummel durch festlich beleuchtete Straßen, die Madeleine als „magische Momente des Ankommens“ beschreibt.
Sie liebt Besuche auf dem Blumenmarkt! Die Auswahl frischer Blumen und natürlicher Dekorationen, die für sie zur Einstimmung auf das Fest gehören.
Selbst Kekse zu backen, gehört bei der Royal ebenfalls dazu. In der heimischen Küche entstehen gemeinsame Leckereien – ein bewusst entschleunigter Gegenpol zum öffentlichen Terminkalender. Überhaupt sei die Zeit mit den Kindern das Wichtigste. Ob beim Backen, Basteln oder Spielen.
Intime Momente für ihre Marke
Mit diesen Einblicken zeigt Madeleine nicht nur Seite an Seite mit ihrer jüngsten Tochter ein herzliches, nahbares Bild. Sie nutzt die emotionale Atmosphäre der Adventszeit auch, um die Philosophie ihrer Marke zu vermitteln: Achtsamkeit, Balance und das Feiern der kleinen, echten Momente.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.