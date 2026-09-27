Geld ist ein scheues Reh

Als der Herr Notzl noch mein Bankberater war, fast dreißig Jahre lang, war alles unkomplizierter. Habe ihn unlängst vor dem Seniorenheim getroffen. Er saß auf einer Treppenstufe und schaute unentwegt in den Himmel. „Na, Herr Notzl, Sehnsucht nach der Ewigkeit?“, fragte ich. Er sah mich an und lachte. Wir haben immer miteinander gescherzt. Ich mochte ihn sehr. Auf die Bank zu gehen, war ein Vergnügen. Der Notzl kannte mich und ich ihn.