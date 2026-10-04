Wo gibt es den besten Sura Kees in Vorarlberg?

Dank von Landesrat

Auch Landesrat Christian Gantner (ÖVP) war Gast beim „Buratag“ und bedankte sich bei den Sennern und Sennerinnen für deren Arbeit: „Der Montafoner ‘Sura Kees‘ steht für gelebte Tradition und höchste Qualität. Das Wissen um seine Herstellung wird auf unseren Alpen seit Generationen weitergegeben. Es braucht Erfahrung, Sorgfalt und Leidenschaft, um aus guter Milch einen ‘Sura Kees‘ zu machen. Ich danke unseren Sennerinnen und Sennern, die dieses Handwerk mit Können und Überzeugung weiterführen.“