Wo gibt es den besten Sura Kees in Vorarlberg?

In Schruns (Montafon) wurden am Samstag zum 25. Mal die besten Sura Kees-Produzenten des Landes gekürt – unter den Gratulanten war auch Landesrat Christian Gantner.
Es ist bereits Tradition: Zum 25. Mal trafen sich am „Buratag“ in Schruns die Montafoner Sauerkäser und Sauerkäserinnen, um ihre Produkte von einer Fachjury beurteilen zu lassen. Juryvorsitzender Fritz Metzler zeigte sich am Samstag über die hohe Qualität des eingereichten „Sura Kees“ äußerst erfreut. Die Jurymitglieder hatte heuer 20 Sauerkäse zu beurteilen.
Ausgezeichnet wurden in unterschiedlichen Kategorien Bernd Stocker von der Alpe Innerkapell, Hubert Dobler von der Alpe Gafluna, Veronika und Christian Kartnig von der Alpe Garnera und Florian Battlogg (Alpe Spora).
Sauermilchkäse („Sura Kees“)ist eine regionale Spezialität. Er wird auf den Alpen seit Beginn der Nutzung der Bergweiden hergestellt. Man unterscheidet die traditionelle Methode, welche mit Naturreifung arbeitet und die neue Produktionsmethode, bei welcher mit speziellen Kulturen produziert wird. Die Jury-Experten haben nach strengen Bewertungskriterien das Äußere, die Teigeigenschaften, die Konsistenz, die Farbe sowie Geruch und Geschmack zu beurteilen und ermitteln so die besten Sauerkäse Vorarlbergs.
Dank von Landesrat
Auch Landesrat Christian Gantner (ÖVP) war Gast beim „Buratag“ und bedankte sich bei den Sennern und Sennerinnen für deren Arbeit: „Der Montafoner ‘Sura Kees‘ steht für gelebte Tradition und höchste Qualität. Das Wissen um seine Herstellung wird auf unseren Alpen seit Generationen weitergegeben. Es braucht Erfahrung, Sorgfalt und Leidenschaft, um aus guter Milch einen ‘Sura Kees‘ zu machen. Ich danke unseren Sennerinnen und Sennern, die dieses Handwerk mit Können und Überzeugung weiterführen.“
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